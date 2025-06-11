Фейерверки и бутылки летят в британских полицейских в Баллимене во время второй ночи беспорядков. В находящейся под правлением Лондона Северной Ирландии полицейские используют водометы, чтобы подавить “дикий» бунт, вспыхнувший после акции в поддержку девочки, предположительно подвергшейся сексуальному насилию.

Во вторник полиция применила водометы для разгона протестующих, так как во время беспорядков полицейские второй раз за ночь подверглись нападению с применением зажигательных бомб, фейерверков и каменной кладки, пишет The Guardian.

Во вторник вечером, когда сотни людей собрались в городе Антрим, в районе Клонавон-Террас были развернуты подразделения спецназа. Полицейская служба Северной Ирландии рекомендовала представителям общественности избегать этого района. Автомобили североирландской полиции образовали баррикады на некоторых дорогах, в то время как сотрудники спецназа в доспехах и со щитами стояли неподалеку.

Некоторые протестующие выкрикивали оскорбления и бросали в полицию предметы, в том числе стеклянные бутылки и куски металла. В результате беспорядков, устроенных протестующими, возле автомойки и шиномонтажного центра был подожжен автомобиль, а в нескольких домах были разбиты окна.

Полиция избила некоторых из собравшихся пластиковыми дубинками, а также применила водометы для разгона толпы, пишет The Guardian. Сотрудники североирландской полиции в сопровождении служебных собак оттеснили протестующих от Клонавон-Террас к перекрестку Бридж-стрит и Норт-стрит.

Ранее полиция сообщила, что 29-летнему мужчине были предъявлены обвинения в хулиганском поведении после ареста во время беспорядков в Баллимене в понедельник вечером. Мужчине, который должен предстать перед магистратским судом Баллимены в четверг, 3 июля, также предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, попытке причинения ущерба в результате уголовного преступления и сопротивлении полиции, отмечает The Guardian.

Пятнадцать полицейских были ранены, а несколько домов подверглись нападению в понедельник во время так называемых “массовых беспорядков” на расовой почве в североирландском городе.

Несколько человек из толпы бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, фейерверки, тяжелую каменную кладку и кирпичи и пытались поджечь дома нескольких иностранных семей в городе Антрим графства.

Насилие вспыхнуло после того, как во время акции в защиту девочки-подростка, которую двое 14-летних мальчиков предположительно подвергли сексуальному насилию. Ранее в понедельник подростки предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования. Переводчик с румынского зачитал им обвинения.

Во вторник полиция сообщила, что произвела третий арест в связи с инцидентом, и повторила публичное обращение, в котором говорилось, что 28-летний мужчина был безоговорочно освобожден из-под стражи в полиции после допроса.

В результате нападений в понедельник были повреждены две полицейские машины и ранены 15 сотрудников, некоторым из которых потребовалась госпитализация. В результате пожара пострадали четыре дома и три человека были эвакуированы из своих домов в связи с тем, что расследуется как нападения на почве расовой ненависти.

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Лиам Келли, председатель Федерации полиции Северной Ирландии, представляющей интересы офицеров, сказал, что полученные травмы рассказывают “пугающую историю о толпе, полностью настроенной на причинение большого вреда”. Он сказал, что полицейские неустанно работали, чтобы разрядить потенциально взрывоопасную ситуацию и поддержать закон.

“У меня нет никаких сомнений в том, что сотрудники полиции, которых было слишком мало, потому что у службы не хватало ресурсов и персонала, предотвратили погром, последствия которого были слишком болезненными, чтобы о них можно было подумать. То, что мы увидели, было абсолютно бессмысленным, неприемлемым и диким”, - говорит Келли.

В опубликованном в Интернете видео женщина, которая была свидетелем нападения на дома, выразила обеспокоенность тем, что обломки могут “срикошетить” и попасть в участников или зрителей, сообщает The Irish News.

“Будьте осторожны, ребята”, - сказала она.

Затем мужчина сообщил ей, что в одном из домов напали на людей. Она ответила: “Да, но они местные? Если они местные, им нужно выбраться. Если они не местные, пусть, черт возьми, остаются там”.

Помощник главного констебля Райан Хендерсон заявил во вторник: “В ближайшие дни мы обеспечим значительное присутствие полиции, чтобы помочь защитить эти общины в Баллимене и предотвратить любые беспорядки в будущем”.

По словам Хендерсона, в случае необходимости будет запрошено подкрепление из Уэльса и Англии.

Джим Аллистер, лидер традиционной юнионистской партии "Голос" и член парламента от Северного Антрима, осудил насилие и заявил, что в городе, расположенном в 25 милях к северу от Белфаста, нарастает напряженность.

“В Баллимене растет обеспокоенность по поводу масштабов миграции в город, и это могло бы стать причиной абсолютно мирного протеста”, - сказал он.

Госсекретарь Северной Ирландии Хилари Бенн написала в соцсетях: “Ужасные сцены гражданских беспорядков, свидетелями которых мы снова стали в Баллимене сегодня вечером, не имеют места в Северной Ирландии. “Нет абсолютно никакого оправдания нападениям на сотрудников полиции или актам вандализма, направленным против домов или собственности людей”.

Политики всего политического спектра Северной Ирландии осудили насилие.

“В нашем обществе нет места таким беспорядкам”, - заявила министр юстиции Наоми Лонг.

Министр здравоохранения Майк Несбитт во вторник посетил пострадавшие дома.

“Я понимаю, что у людей есть опасения по поводу иммиграции. Есть законные способы выразить эти опасения – вчерашний вечер не был одним из них”, - сказал он.

В последние годы в графстве Антрим наблюдалась волна запугиваний и нападений на людей из-за рубежа, что вынудило некоторых из них бежать, пишет The Guardian.