Приезжий пытался похитить девушку в российском городе

Сотрудники полиции задержали мужчину-водителя, который пытался похитить девушку на проспекте Ударников в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Как уточнили в главке, проверка началась после размещения видео в сети. На нем неизвестный пытается силой усадить девушку в салон автомобиля Hyundai и увезти. Попавшего на ролик мужчину быстро нашли – им оказался 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Сейчас он находится в отделе.

При этом заявления от потерпевшей пока не поступало. Сейчас ее ищут.

Ранее в Москве неизвестные похитили девушку у торгового центра «Автозаводский». Согласно видео, размещенному в сети, ее силой посадили в автомобиль Opel, пока она просила помощи у прохожих.