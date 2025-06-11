Россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Дня России

В преддверии Дня России мошенники, как правило, усиливают активность, используя праздничную тематику для обмана граждан, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

«Один из классических сценариев — массовые смс- и email-рассылки с поздравлениями от якобы государственных органов или крупных банков. Например, сообщение о «специальной выплате» к празднику с требованием перейти по ссылке и ввести данные карты «для получения денег». На деле это фишинг, и после ввода реквизитов злоумышленники получают доступ к счёту», — рассказал он.

Ещё одна популярная схема — фейковые благотворительные фонды, напомнил Силаев.

«Мошенники создают поддельные сайты и страницы в соцсетях с душещипательными историями, а собранные деньги присваивают. Но особенно стоит опасаться телефонных атак. Например, звонка от «сотрудника банка», который сообщает о блокировке карты из-за «подозрительного перевода» и просит назвать код из смс для «разблокировки». Или мошенник представляется работником соцзащиты и предлагает оформить «праздничную доплату», запрашивая паспортные данные и номер карты. В соцсетях активно распространяются также фейковые конкурсы и розыгрыши», — добавил Силаев.

Отмечается, что под видом «подарков» от известных брендов или медийных личностей пользователей просят переслать сообщение, оплатить «доставку» или вступить в сомнительные группы.

«Рекомендуется игнорировать подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам из незнакомых источников и никогда не сообщать посторонним коды из смс, данные карт или паспорта. Если поступает звонок от «банка» или «госоргана», лучше перезвонить по официальному номеру и уточнить информацию. Бдительность и скептицизм — лучшая защита от мошенников в праздничные дни», — заключил аналитик.

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