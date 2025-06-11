Содержание нефти на месте аварии в Енисее превысило норму в 40 раз

Исследования проб воды из Енисея, проведенные после подтопления теплохода в Казачинском районе Красноярского края, показали, что содержание нефтепродуктов в реке превышено в 14-40 раз.

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О результатах анализа воды государственными инспекторами и специалистами лаборатории центра мониторинга сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Организована проверка Обь-Иртышского речного пароходства, принадлежащий которому теплоход получил в конце минувшей недели пробоину корпуса на Казачинских порогах, после чего и произошел разлив примерно 30 тонн дизельного топлива.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

В Казачинском районе действует режим ЧС. В акватории рядом с местом аварии установлены заградительные боны. Специалисты обрабатывают загрязненные участки сорбентами. Значительная часть топлива растянулась в виде нефтяной пленки на поверхности реки и опустилась вниз по течению на десятки километров. По словам главы района Юрия Озерских, устранение последствий ЧП займет до трех недель.