Обвиняемый в покушении на сенатора Урибе не признал свою вину

Подросток, обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, не признал свою вину. Об этом сообщает газета El Tiempo со ссылкой на источники.

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По данным издания, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Подросток не стал признавать, что именно он выстрелил в сенатора. Журналисты отметили, что обвиняемый отверг выдвинутые обвинения и заявил о своей невиновности. По его словам, он носил оружие в целях самообороны. Нападение на Урибе произошло во время предвыборного мероприятия на западе Боготы.

Мэр Боготы Карлос Галан сообщил о задержании подозреваемого. Позднее газета El Tiempo сообщила, что предполагаемый нападавший — 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе. Свидетели рассказали, что несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз.