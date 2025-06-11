Подполковник Фролов признался в махинациях с оформлением ранений

Подполковник, кавалер четырех орденов Мужества Константин Фролов заключил досудебное соглашение по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

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По данным издания, Фролов и экс-командир 83-й десантной бригады, полковник Артем Городилов обвиняются в махинациях с оформлением фиктивных ранений в зоне специальной военной операции (СВО). Они были задержаны в 2024 году. Журналисты отметили, что защита подполковника обжалует решение суда о продлении ареста военного.

Для утверждения решения адвокаты ссылаются на репутацию Фролова, его сотрудничество со следствием и санкции, которые не позволят обвиняемому выехать за границу.

"Иные меры пресечения не смогут обеспечить надлежащего поведения", - говорится в решении суда, отказавшего в освобождении фигурантов.

В апреле суд признал экс-генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. На вердикт он отреагировал улыбкой и стихотворением. Попов несколько раз просил отправить его в зону СВО, однако получал отказы. Его последнее прошение не удовлетворили из-за отсутствия вакансий. Второго фигуранта этого дела — бизнесмена Моисеевa — также осудили.