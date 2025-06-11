Напавший на людей в Амстердаме оказался дезертиром ВСУ

Злоумышленник, который напал на людей с ножом в центре Амстердама в конце марта, оказался дезертиром из Вооружённых сил Украины, сообщает телерадиокомпания NOS.

«Роман Д., украинец, подозреваемый в нанесении ножевых ранений пяти людям в Амстердаме... Является 30-летним военнослужащим, проходящим действительную службу в украинской армии. Он дезертировал, находясь во временном отпуске», — говорится в публикации.

Нападавший объяснил свои действия желанием оказаться в европейской тюрьме.

Собеседники из его окружения отметили, что он мечтал о том, чтобы совершить нападение в Норвегии с целью получить пожизненное заключение, чтобы там о нём «заботились до конца жизни».

Ранее злоумышленник с молотком напал на синагогу в Сочи.