В нападении на прохожих в Амстердаме нашли украинский след

Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама в конце марта и ранил пятерых человек, оказался военнослужащим ВСУ, дезертировавшим в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нидерландское СМИ.

Отмечается, что, находясь на службе в ВСУ, 30-летний Роман Д. попросил отпуск в январе, чтобы навестить мать, проживающую в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды. По словам его сослуживцев, мужчина неоднократно говорил о своем желании оказаться в европейской тюрьме и изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение. Они указали, что в 2023 году Роман получил тяжелую контузию в результате взрыва гранаты и с тех пор страдал от сильных головокружений. Кроме того перед своим отъездом он увлекся радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью американского предпринимателя Илона Маска.

Их слова подтвердил и бывший командир Романа, который рассказал, что с его психическим состоянием давно было что-то не так. В частности, он говорил о желании убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем «заботились до конца жизни». Однако тогда военные не отнеслись к его словам всерьез.

Напомним, что украинец напал с ножом на прохожих в центре Амстердама 27 марта. В результате его действий пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Позже мужчину, который оказался гражданином Украины, задержали и передали полиции.