Два человека подорвались на мине в Курской области

Двое комбайнеров подорвались на мине в Кореневском районе Курской области, они госпитализированы с травмами и ожогами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам Александра Хинштейна, ранения получили 18-летний и 23-летний мужчины - у обоих термические ожоги рук, ног, головы и лица, у одного также диагностирован ушиб грудной клетки. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу на скорой помощи.

Он отметил, что в приграничье все еще крайне небезопасно, а "населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами".