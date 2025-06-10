Суд продлил арест отцу убитых детей из Канска

Центральный районный суд Красноярска принял решение продлить на четыре месяца срок содержания под стражей Владимиру Мытько, отцу троих детей, которые были убиты матерью в Канске.

«Центральным районным судом Красноярска продлена мера пресечения в виде заключения под стражу… До 16.10.25 в отношении отца убитых матерью детей в Канске — Мытько Владимира Николаевича», — сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края.

На предыдущем заседании суда, состоявшемся в апреле, Мытько частично признал свою вину.

Следствие считает, что мужчина на протяжении нескольких лет регулярно избивал своего сына.

Ранее стало известно, что обвиняемой в убийстве детей в Канске проведут психиатрическую экспертизу.