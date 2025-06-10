Число погибших из-за стрельбы в австрийской школе выросло до 10 после смерти тяжело раненой женщины в больнице. Об этом сообщило издание Kleine Zeitung.

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По данным издания, погибшей оказалась взрослая женщина. Она была в числе двух человек, госпитализированных с тяжелыми ранениями. Таким образом, число жертв трагедии возросло до 10, не считая самого стрелка, который покончил жизнь самоубийством.

Ранее стало известно, что нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии Артур А. В его доме также нашли предсмертную записку.

Стрельба в Граце произошла утром 10 июня.