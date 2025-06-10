Арестован замгубернатора Владимирской области

Столичный суд арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу за получение крупной взятки. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в инстанции.

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— Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток, — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд определился с арестом мэра Красноярска по делу о взятках в размере 180 миллионов

Правоохранители также задержали мэра Красноярска, который занимал свой пост с 2022 года, утром 9 июня. Логинова отправят в Москву для избрания ему меры пресечения. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко позже уточнила, что глава города обвиняется в получении более 180 миллионов рублей.