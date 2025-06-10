Под Воронежем несовершеннолетний байкер намеренно переехал щенка

В Воронежской области несовершеннолетний байкер намеренно переехал щенка породы кокер-спаниель по кличке Персик, а затем показал неприличный жест его хозяйке и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает SHOT.

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Владелица 11-месячного щенка рассказала, что инцидент произошел 7 июня, когда она выгуливала собаку рядом с домом. По словам женщины, несовершеннолетний байкер целенаправленно ехал на Персика, который начал лаять на мотоциклистов. Хозяйка щенка кричала и махала подростку, прося не трогать питомца, но тот объехал ее и намеренно переехал животное.

На кадрах с места происшествия видно, как несовершеннолетний байкер переезжает Персика, после чего останавливается и показывает его плачущей владелице средний палец. Затем подросток вместе со своими друзьями уезжает с места происшествия.

Отмечается, что щенок выжил, но у него диагностировали гематомы и отек внутренних органов. В настоящее время он проходит курс лечения и не может выходить на прогулки. Владельцы Персика подали заявление в полицию, они рассчитывают привлечь подростка к ответственности за жестокое обращение с животными и опасное поведение на дороге.