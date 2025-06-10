В доме напавшего на школу в Австрии нашли предсмертную записку

В доме 21-летнего мужчины, напавшего на школу в австрийском городе Грац и устроившего стрельбу, нашли предсмертную записку в ходе обысков. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

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«Днем уже был проведен обыск в доме 21-летнего молодого человека. Там следователи якобы нашли прощальное письмо», — утверждается в публикации.

По данным издания, нападение на школу совершил 21-летний гражданин Австрии Артур А.

Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции сообщил, что стрельба в австрийском Граце унесла жизни девяти человек. В это число не входит сам стрелок, обнаруженный без признаков жизни.