В доме напавшего на школу в Австрии нашли предсмертную записку
В доме 21-летнего мужчины, напавшего на школу в австрийском городе Грац и устроившего стрельбу, нашли предсмертную записку в ходе обысков. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
«Днем уже был проведен обыск в доме 21-летнего молодого человека. Там следователи якобы нашли прощальное письмо», — утверждается в публикации.
По данным издания, нападение на школу совершил 21-летний гражданин Австрии Артур А.
Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции сообщил, что стрельба в австрийском Граце унесла жизни девяти человек. В это число не входит сам стрелок, обнаруженный без признаков жизни.