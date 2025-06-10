В Тихом океане уже неделю горит судно с тремя тысячами автомобилей

На грузовом судне Morning Midas в Тихом океане продолжается пожар. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США.

Судно загорелось 3 июня в Тихом океане у берегов Аляски. Ролкер транспортировал из Китая в Мексику 3048 автомобилей, из которых 70 — чистые электрокары, 681 — гибриды.

По предварительным данным, возгорание началось на палубе с электромобилями, штатная система пожаротушения не смогла с ним справиться. Усилия экипажа тоже ни к чему не привели. Вечером 4 июня моряки покинули судно.

На снимках, опубликованных Береговой охраной США, видны значительные повреждения внешней обшивки судна, а также все еще виден дым над кормой корабля.

Специалисты Zodiac Maritime заметили, что на место ЧП прибыл буксир Gretchen Dunlap. Они добавили, что в ближайшее время должны прибыть еще два судна.

Morning Midas был построен в 2006 году китайской компанией Xiamen Shipbuilding и ходит под флагом Либерии.