В Херсонской области без света остались свыше 3,5 тыс. абонентов

Более 3,5 тыс. абонентов Херсонской области в десяти населенных пунктах Генического округа остаются без электроснабжения из-за обстрела украинских военных. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Из-за аварийного отключения двух электроподстанций сегодня утром без электричества остались свыше 3,5 тыс. человек в 10 населенных пунктах Генического округа: Сиваше, Атамани, Поповке, Новом Труде, Николаевке, Черниговке, Чонгаре, Стокопанях, Азовском и Придорожном. Аварийные бригады приступили к ремонту", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что ночной обстрел ВСУ привел к повреждению электроподстанции.