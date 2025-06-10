Суд отправил на лечение врезавшегося в автобусную остановку в Калининграде

Суд по представлению прокуратуры отправил на принудительное лечение у психиатра автомобилиста, врезавшегося в остановку общественного транспорта в Калининграде в ноябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная.

В середине ноября 2023 года водитель автомобиля BMW протаранил автобусную остановку в Калининграде. В результате погибла находившиеся на остановке семилетняя девочка, травмы получил ее дедушка.

"Прокурор Московского района города Калининграда, изучив уголовное дело в отношении виновника аварии, пришел к выводу, что он не подлежит уголовной ответственности и не может быть осужден. В суд было направлено ходатайство о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Суд удовлетворил требование прокуратуры и применил в отношении подсудимого принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сообщила Бучная, добавив, что суд был обязан рассмотреть именно требование прокуратуры.

В ходатайстве органов обвинения указано, что в момент наезда на остановку у водителя BMW случилось "временное расстройство" с кратковременной утратой сознания. Следователь и прокурор считают, что водитель в момент наезда не мог отдавать отчет своим действиям и был невменяем. Сейчас, по оценке обвинения, он практически здоров, вменяем, но нуждается в принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях.