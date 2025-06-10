Юноша жестоко избил пенсионера в доме-интернате в Омске

В Сети опубликовали ролик, на котором юноша жестоко избивает пенсионера в доме-интернате в Омске.

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Во вторник, 10 июня, региональный Следственный комитет сообщил о начале проверки по этому факту.

— 10 июня в социальных сетях размещено видео, на котором молодой человек наносит удары пожилому постояльцу Крутинского дома-интерната. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах юноша заходит в туалет интерната и нападает на пенсионера, жестоко бьет его по лицу и телу, валит его на землю и уходит. Причина поступка неизвестна, однако, судя по жестикуляции, пожилой мужчина заранее готовился защищаться.

Пользователи в Сети утверждают, что юноша «свои порядки установил в Крутинском доме-интернате». Парень якобы регулярно «избивает пожилых постояльцев». При этому персонал относится к этому равнодушно и «садисту все сходит с рук». Кто является автором завирусившейся видеозаписи, и когда именно она была сделана неизвестно.

При этом, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в интернате отказались комментировать эту запись.

Двумя днями ранее стало известно о еще одном инциденте.

Правоохранители проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов также избили пенсионера.