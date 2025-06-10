Раскрыта личность устроившего бойню в австрийской школе

Устроивший стрельбу в школе австрийского Граца был 21-летним австрийцем, заявил на брифинге директор окружной полиции Джеральд Ортнер. Трансляция мероприятия ведется газетой Salzburger Nachrichten.

«Преступником оказался 21-летний австриец из окрестностей Граца. Он покончил с собой в туалете», — сказал он.

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По словам правоохранителя, стрелок легально владел оружием и не состоял на учете полиции. Как отдельно отметил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, преступник был учеником школы, но не окончил ее.

Ранее правительство Австрии объявило о намерении провести трехдневный траур в связи со стрельбой в школе.