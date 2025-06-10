Колумбийского наемника ВСУ осудили в России

Гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса признали виновным во вторжении на территорию Курской области в составе ВСУ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 28 годам заключения, первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся 23 года – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Также ему назначен штраф в 1 млн рублей.

В апреле Верховный суд ДНР приговорил 33-летнего гражданина Колумбии Анхеля Монтилью Карденаса по делу о наемничестве в ВСУ к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.