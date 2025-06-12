Стало известно о возможности выдачи России причастного к атаке дронов из фур

Причастного к атаке дронов из фур Артема Тимофеева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут выдать России. Об этом aif.ru сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

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«В случае нахождения Тимофеева в Казахстане, власти этой страны должны задержать его и передать России. Казахстан позиционирует себя как дружественное государство», — сказал Аграновский.

1 июня несколько российских регионов подверглись атакам украинских дронов. Беспилотники на их территории были завезены в фурах, из которых они и вылетали. Владельцем фур признали Тимофеева. Сообщалось, что он с женой Екатериной (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехали в Казахстан.

5 июня МВД России объявило мужчину в розыск. Он разыскивается по статье УК РФ, однако по какой статье, не уточняется.