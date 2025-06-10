Причастных к атакам БПЛА Тимофеева и его жену внесли в список террористов

Причастных к атаке беспилотников на военные аэродромы России Артема Тимофеева и его жену Екатерину внесли в список террористов и экстремистов. Их данные появились во вторник, 10 июня, в перечне террористов и экстремистов Росинформониторинга.

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Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.

Позже стало известно, что Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, ранее регистрировал бизнес на Украине. Впоследствии МВД России объявило Тимофеева в розыск.

Также появилась информация, что Тимофеев был диджеем, публиковал фотографии с Майдана, где поддерживал протестующих, тесно контактировал с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду под собственным брендом. В то же время жена Тимофеева является автором эротических романов «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили».