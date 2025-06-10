Похищение молодой девушки в Москве организовала ее мать, таким образом она пыталась вернуть ее в рехаб. Об этом сообщает Mash.

По данным Baza, инцидент произошел в районе станции метро «Автозаводская». На кадрах, снятых очевидцами событий, видно, как группа мужчин заталкивает силой в белый Opel молодую девушку, которая просит о помощи. Рядом с автомобилем можно также заметить женщину, которая не дает прохожим вмешаться в происходящее.

Изначально, предполагалось, что девушку похитили, но позже выяснилось, что таким образом ее мать пыталась вернуть ее в рехаб из-за проблем с наркотиками. По предварительным данным, женщине помогали сотрудники реабилитационного центра.

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Согласно информации SHOT, в настоящее время все участники инцидента находятся на допросе в отделе полиции. По его итогам их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее на Ярославском вокзале в Москве группа мужчин похитила 39-летнего предпринимателя Арега Щепихина, который до этого неоднократно публиковал видео с оскорблением в адрес чеченцев и мусульман. Позже стало известно, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отдел полиции. В отношении предпринимателя была организована проверка по нескольким уголовным статьям, в том числе о возбуждении ненависти либо вражды и об экстремизме. В настоящее время Щепихин находится в СИЗО.