Суд в Москве оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии

Мировой судья в Москве оштрафовал участника чата СНТ, допустившего коверкание фамилии одной из участниц беседы.

«Гражданин в чате садоводческого товарищества в мессенджере WhatsApp* исковеркал фамилию своей собеседницы Дэрма С.И.», — передаёт РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что штраф составил 5 тыс. рублей, а мужчина признал вину в суде. При этом он подчеркнул, что при написании фамилии в процесс вмешался Т9, который, по его словам, и исправил фамилию на обидную.

Ранее WhatsApp* оштрафовали на 3,5 млн рублей за продажу алкоголя в чатах мессенджера.

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