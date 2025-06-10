Москвич травмировал трехлетнюю девочку бутылкой

Главк СК РФ по Москве сообщил в своем Телеграм-канале, что жителю Восточного административного округа столицы предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по факту травмирования трехлетней девочки стеклянной бутылкой.

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Как выяснило следствие, мужчина находился на балконе 24-этажного дома и толкнул стоящую на перегородке стеклянную бутылку, которая упала на голову ребенку.

В результате девочка попала в больницу с множественными телесными повреждениями. Следователи отмечают, что ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Фигурант признал вину в полном объеме в ходе допроса и раскаялся. Следственные действия продолжаются.