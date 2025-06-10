Экс-депутата Госдумы приговорили к 5,5 года колонии

Волгоградский суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Олега Михеева к пяти с половиной годам колонии по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным РИА Новости, в деле идет речь о покушении на мошенничество на сумму более двух миллиардов рублей. Суд постановил, что Михеев должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Также суд обязал экс-депутата выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Агентство подчеркивает, что приговор еще не вступил в силу.

РИА Новости отмечает, что в 2013 году против Михеева возбудили уголовное дело. Дума проголосовала за лишение депутата неприкосновенности.

«Интерфаксу» сообщили в суде, что Михеев находится в федеральном розыске с 10 января 2018 года. По данным агентства, в деле против экс-депутата шла речь о разработке схемы хищения средств ОАО АКБ «Волгопромбанк», в котором Михеев был основным акционером и председателем совета директоров. В суде подчеркнули, что реализация схемы была сорвана.