Осужден обвиняемый в резонансном убийстве в Москве

Мосгорсуд признал 36-летнего Андрея Демина виновным в убийстве 34-летнего сына главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константина Балишанского, а также виновным в нескольких других преступлениях, сообщили в прокуратуре Москвы.

Демин признан виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия и боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Демину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, из которых семь лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего на 5 млн рублей.

Установлено, что Демин, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, 6 июня 2024 года подкараулил его на улице Алексея Свиридова. Увидев мужчину, Демин выстрелил в него не менее семи раз из самодельного оружия, после чего скрылся.

Задержанный на улице Матвеевской Демин открыл огонь по полицейским, но не попал в них.

Ранее СК сообщал, что Демин самостоятельно подделал лицензию на оружие, что позволило ему приобрести охолощенное ружье.

В Москве в 2024 году убили мужчину 1989 года рождения, убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Балишанского Константин Балишанский.