Медики продолжили операцию в нижегородской клинике во время пожара

Врачи не прекращали проведение операции в частной клинике Нижнего Новгорода после начала возгорания, сообщили в МЧС России.

Медики продолжили операцию во время тушения пожара, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Спасатели поставили водяную завесу, чтобы не дать огню распространяться, возле операционной дежурили газодымозащитники на случай, если персонал и пациентку придется эвакуировать.

После операции женщину под наркозом передали в карету скорой помощи.

Из самого здания спасли 16 человек, никто не пострадал.

Тушение осложнялось деревянной обрешеткой, по которой распространялся огонь. Открытое горение уже ликвидировано.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в частной клинике в Нижнем Новгороде составляла 400 квадратных метров.