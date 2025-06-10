Медики продолжили операцию в нижегородской клинике во время пожара
Врачи не прекращали проведение операции в частной клинике Нижнего Новгорода после начала возгорания, сообщили в МЧС России.
Медики продолжили операцию во время тушения пожара, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Спасатели поставили водяную завесу, чтобы не дать огню распространяться, возле операционной дежурили газодымозащитники на случай, если персонал и пациентку придется эвакуировать.
После операции женщину под наркозом передали в карету скорой помощи.
Из самого здания спасли 16 человек, никто не пострадал.
Тушение осложнялось деревянной обрешеткой, по которой распространялся огонь. Открытое горение уже ликвидировано.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в частной клинике в Нижнем Новгороде составляла 400 квадратных метров.