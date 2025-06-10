Мужчина забрался на кабину аттракциона «Солнце Москвы», высота составляет свыше 140 метров. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в соцсети.

— Высота аттракциона составляет 140 метров. На кадрах — мужчина, который стоит на кабине колеса обозрения «Солнце Москвы», который находится на ВДНХ, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На месте происшествия находятся сотрудники охраны, они общаются с мужчиной. Представители аттракциона сообщили, что «Солнце Москвы» работает в обычном режиме, добавили в соцсети.

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