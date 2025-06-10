Полиция подтвердила гибель 10 человек при стрельбе в школе Австрии

В результате стрельбы в одной из школ австрийского города Грац погибли десять человек, в том числе и сам преступник. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в местных правоохранительных органах.

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— Погибли десять человек, включая злоумышленника. Несколько человек получили тяжелые ранения, — говорится на официальной странице в социальной сети Х.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал произошедшее «неописуемым ужасом». К соболезнованиям в связи с трагедией присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

При этом, согласно данным местных СМИ, число погибших достигло 11 человек, однако эту информацию полиция не подтвердила.

О происшествии стало известно во вторник, 10 июня. На место происшествия были направлены бойцы спецподразделения Cobra. В ходе работы правоохранителей стрелок получил огнестрельное ранение. Полиция федеральной земли Штирия заявила, что причиной экстренного вызова стали звуки выстрелов, доносившиеся из здания. Также появились кадры из одного класса, где укрывались ученики.