Наркотики на 500 млн рублей нашли в подпольной лаборатории в Подмосковье

Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Домодедовском районе Подмосковья, изъяв «синтетику» стоимостью более 500 миллионов рублей. Об этом 10 июня сообщила в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, для производства запрещенных веществ местный житель купил двухэтажный дом площадью свыше 300 квадратных метров. В здании злоумышленник оборудовал закрытые зоны для разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотических средств. Там же фигурант установил мощную систему вентиляции и фильтрации воздуха, а для обеспечения безопасности разместил по периметру видеокамеры.

После задержания подозреваемого силовики осмотрели его жилище, обнаружив кристаллические вещества, жидкости, лабораторное оборудование и прекурсоры. Экспертиза показала, что мужчина произвел более 98 килограммов мефедрона и свыше 1,3 тонны соответствующей наркотической смеси стоимостью больше 500 миллионов рублей. Созданная владельцем дома лаборатория могла ежемесячно производить порядка 300 килограммов «синтетики».

Следователи новомосковского управления МВД возбудили уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы. До суда фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается.