Стрельба произошла в школе в австрийском городе Грац, погибли пять человек

В результате стрельбы в одной из школ австрийского города Грац погибли пять человек, сообщает Kronen Zeitung.

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По предварительным данным, как минимум одна жертва уже подтверждена официально.

— В Граце в данный момент проводится масштабная операция… в одной из школ произошел вооруженный инцидент, — говорится в материале.

На место происшествия были направлены бойцы спецподразделения Cobra. По информации издания, предполагаемый стрелок получил огнестрельное ранение.

Полиция федеральной земли Штирия заявила в соцсети X, что причиной экстренного вызова стали звуки выстрелов, доносившиеся из здания. В правоохранительных органах подтвердили, что проводится масштабная операция.

2 июня стрельба произошла во дворе дома на улице Анны Ахматовой в поселке Переделкино в Новой Москве. В результате произошедшего пострадал шестиклассник, силовики проводят проверку. В соцсетях сообщали, что стрелявшими оказались двое учеников школы № 1788, однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего пострадавшего ребенка госпитализировали. Одна из пуль застряла в горле подростка, повредив артерию. Мать пострадавшего ребенка сообщила, что у сына не было конфликта с хулиганами. По факту произошедшего СК возбудил дело.