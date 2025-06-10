Вдову бизнесмена скормили свиньям

В Италии завершено длительное расследование зверского убийства предпринимательницы Марии Чиндамо, которое произошло в 2016 году.

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По сведениям правоохранительных органов, женщину лишили жизни, расчленили с использованием трактора и отдали на съедение свиньям члены калабрийской мафиозной организации «Ндрангета». В ходе широкомасштабной операции был задержан 81 подозреваемый, сообщает Mirror.

Как установили сотрудники следствия, причиной преступления стали попытки Чиндамо самостоятельно руководить бизнесом и земельными владениями, доставшимися ей в наследство от супруга. Особенное возмущение у представителей мафии вызвали её публикации в социальных сетях с новым деловым партнёром – спустя всего три дня после одной из таких публикаций женщина и была убита.

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Прокурор Никола Граттери, осуществлявший надзор за ходом расследования, заявил, что мафиозные структуры не смогли простить жертве её независимость и деловую хватку. Брат погибшей Винченцо Чиндамо выразил удовлетворение результатами расследования, подчеркнув, что «запах правосудия наконец почувствовался в регионе».