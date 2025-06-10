Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

Силовые структуры сорвали подготовку теракта в аэропорту Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

В результате совместной операции по предотвращению преступления ФСБ России и Службы госбезопасности Республики Абхазия задержан специалист инженерно-технической службы воздушной гавани, который собирался передать Главному управлению разведки Минобороны Украины план-схему зоны аэропорта и прилегающей закрытой парковки для приема официальных международных делегаций.

На допросе мужчина сообщил, что эту территорию можно использовать для закладки взрывчатки.