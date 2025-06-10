Суд не стал арестовывать 15-летнюю мать, выкинувшую младенца в окно

Школьница, выкинувшая новорожденного младенца из окна в пакете, отпущена из зала Всеволожского городского суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Суд отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

Напомним, инцидент произошел в поселке Дубровка Ленинградской области. 15-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна первого этажа. Новорожденную девочку обнаружили работники ЖКХ, которые вызвали скорую помощь.

При поступлении в больницу у ребенка диагностировали сильное переохлаждение и анемию, но переломов и патологий не было. В настоящее время здоровью малышки ничего не угрожает.