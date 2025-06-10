Пропавшую 30-летнюю модель нашли обезглавленной

В Италии спустя три недели после пропажи нашли обезглавленное тело 30-летней румынской эскортницы Марии Денисы Паун. Останки девушки обнаружили в чемодане, оставленном в зарослях ежевики, в 25 милях от Флоренции. Преступник также попытался сжечь голову модели — облил ее бензином и отбросил в сторону. Об этом сообщает Thevoicemag.ru

Правоохранителям уже удалось установить, что Мария стала жертвой своего клиента. 32-летний Василе Фрумузаче признался, что увидел девушку в приложении для знакомств. После проведенной ночи он рассказал Паун о своей жене и детях. Мария тут же начала его шантажировать, угрожая раскрыть их связь супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (904 тыс. рублей). В приступе гнева мужчина расправился с девушкой и затем попытался скрыть следы преступления.

Жестокая смерть Марии стала шоком для ее поклонников. Подписчики модели выражают свои соболезнования семье девушки в социальных сетях.