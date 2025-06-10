Российский танцор умер, съев отравленную траву

В Башкирии танцор Азамат Загиров впал в кому на две недели и умер после того, как съел отравленную траву. Об этом рассказал певец Ришат Тухватуллин в своем телеграм-канале.

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"Светлая память Азамату. Сегодня наше сердце разрывается от боли — из жизни ушёл наш коллега, друг и талантливейший танцор Азамат", - написал он.

23-летний Азамат приехал помочь родственникам в Бураевский район. Он нашел на участке растение свербигу, которое считается съедобным в народе, и съел его.

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Однако, как оказалось, соседние колхозные поля недавно обработали химикатами, и отравляющие вещества могли попасть на участок. После обеда Азамату стало плохо, поднялась температура и началась рвота.

Состояние парня ухудшалось с каждым днем. Потребовалась госпитализация в реанимацию, где он провел две недели в коме. К сожалению, спасти его не удалось, Азамат скончался.