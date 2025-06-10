Силовики ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ликвидировали нарколабораторию в Домодедовском районе Московской области. Силовики изъяли наркотические вещества на сумму свыше 500 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 10 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В Домодедовском районе Московской области местный житель приобрел двухэтажный жилой дом площадью более трехсот квадратных метров с прилегающим участком и баней. Это помещение злоумышленник полностью переоборудовал под нарколабораторию. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Владельца участка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее Московский областной суд вынес приговор четырем членам организованной преступной группы, которые оборудовали нарколабораторию в подмосковной деревне Васьково. Им назначили наказание от 15,5 года до 18 лет лишения свободы.