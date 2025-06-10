Сотни человек эвакуированы из-за пожара в госпитале МВД

Пожар и эвакуация в госпитале МВД в Москве, из здания выведены более 500 человек. В оперативных службах уточнили, что эвакуированы свыше 300 пациентов и 170 человек персонала медучреждения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелась серверная, расположенная в подвале хирургического корпуса.

Здание обесточено, на месте работают спасатели. Экстренные службы выясняют причины происшествия и устраняют последствия. В оперативных службах отметили, что жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.