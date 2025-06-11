В Калининградской области фиксировался сбой в работе мобильного интернета

Жители нескольких районов Калининграда днем 11 июня столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и GPS-навигации. Об этом сообщает портал «Клопс».

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«По данным абонентов, в Чкаловске полностью отсутствует связь «Мегафона», включая мобильный интернет. В центре города «перестал работать T2». Пользователи Yota также жалуются на отсутствие доступа в сеть», — говорится в публикации.

Как сообщает портал, представители T2 пояснили, что с 13:35 по местному времени в Калининградской области были введены ограничения на использование мобильного интернета по причинам, не зависящим от операторов. В настоящее время связь восстановлена и работает в обычном режиме, указал представитель оператора.

Как пояснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, при отключении мобильного интернета дроны не могут наносить удары по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат.