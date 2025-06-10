ФСБ поймала планировавшего устроить теракт в российском регионе мужчину

Под Краснодаром ФСБ задержала 22-летнего мужчину, который по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал устроить теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигуранта поймали, когда он при выполнении очередного указания украинского куратора собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 килограмма. При помощи этой взрывчатки он собирался устроить подрыв в административном здании одного из объектов энергетики Краснодарского края.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и части 1 статьи 30, части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Свою вину молодой человек признал. Он сотрудничает со следствием.

По информации правоохранителей, ранее он собирал информацию о передвижении кораблей Черноморского флота и фотографировал военные объекты.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае.