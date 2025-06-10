В квартиру российского политика пришли с обысками

В квартире заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга* (признан в РФ иностранным агентом) проходят обыски. Об этом сообщает RT в Telegram.

По данным источника, обыски связаны с уголовным делом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Ранее политик уже дважды привлекался за дискредитацию к административной ответственности.

Зампреда «Яблока» допросили, в его кварире был проведен обыск

В 2024 году у Шлосберга уже проходили обыски. Тогда их объяснили уголовным делом по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Шлосберг опубликовал видео без маркировки.