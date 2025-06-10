Министр здравоохранения российского города ушел с поста и попал под уголовное дело

В Кемеровской области задержали бывшего министра здравоохранения Дмитрия Беглова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, с января по июнь 2025 года он получил от руководителя обособленного подразделения в городе Кемерово ООО «Медтрейд — СРЦ» крупную сумму, которая предназначалась за заключение договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ТАСС: мэра Красноярска Логинова этапировали в Москву

Беглов занимал пост министр здравоохранения с апреля 2022 года, 6 июня 2025 года он уволился по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в получении взятки мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву.