Родня невесты насмерть забила жениха на свадьбе из-за танцев

В Индии родственники невесты совершили жестокую расправу над женихом во время свадебного торжества, произошедшего в штате Уттар-Прадеш.

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Трагический инцидент произошёл в городе Гхазипур 5 июня 2025 года. Свадебная процессия следовала по городским улицам под аккомпанемент громкой музыки, воспроизводимой ди-джеем. После того как жених Ракеша Рама и невеста исполнили часть обрядов и готовились к продолжению церемонии, между гостями разгорелся спор из-за танцев под музыкальное сопровождение диджея.

По информации News9Live, некоторые из участников спора, в частности, родственники со стороны невесты, находились в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре словесная перепалка переросла в ожесточённую драку. Отец Рамы попытался остановить разрастающийся конфликт, но также подвергся нападению. Тогда жених, не раздумывая, бросился на защиту своего отца. На Раму обрушились удары палками, а один из молодых людей нанёс ему несколько ударов рукояткой пистолета по голове.

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В результате полученных травм жених потерял сознание и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Врачи в течение нескольких часов отчаянно боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти его не удалось.

На основе видеозаписей, сделанных во время праздничного мероприятия, удалось установить, что смертельный удар по голове Раме нанёс молодой человек по имени Вишал. Следствие установило, что именно этот удар стал причиной трагической гибели. Кроме того, выяснилось, что Вишал незаконно владел огнестрельным оружием. В настоящее время он находится под стражей.

Степень вины остальных участников драки пока не установлена и находится на стадии выяснения.