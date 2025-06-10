Львица растерзала вышедшего в туалет бизнесмена

В Намибии львица растерзала известного бизнесмена Бернда Кеббеля. Об этом пишет People.

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59-летний предприниматель, его жена и их друзья решили вместе понаблюдать за дикими животными и разбили лагерь на берегу реки Хоаниб. Львица напала на Кеббеля утром 30 мая, когда тот вышел из палатки, чтобы сходить в туалет.

Друзья и жена мужчины пытались ему помочь. Когда они отогнали хищницу, Кеббеля уже нельзя было спасти. Позднее львицу удалось поймать. Оказалось, что она часто охотится за туристами. Ее усыпили.

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Кеббель был известен в кругах исследователей пустынных львов и владел компанией, которая занималась поставкой внедорожников для перемещения по пустыне.

Пустынные львы — особая популяция львов, приспособившаяся к суровым условиям жизни в пустынях Намибии. По оценкам 2023 года, популяция состояла из примерно 60 взрослых особей и более чем десяти детенышей.

Ранее сообщалось, что в Ираке полиции пришлось ликвидировать домашнего льва, который растерзал и съел хозяина в провинции Наджаф. Хищник набросился на 50-летнего мужчину в саду его дома.