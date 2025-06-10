Во Владивостоке с горящего рыболовецкого судна спасли более 20 человек

В бухте Золотой рог во Владивостоке у пирса загорелось рыболовецкое судно, об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, с корабля спасли более 20 человек, один стал жертвой происшествия. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, причины не уточняются.

«По предварительным данным, спасены 24 человека. Тушение продолжается», — рассказали в МЧС.

В Японском море произошел пожар на судне "Айсберг"

Ранее прогулочная яхта «Баунти» с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Инцидент произошел в субботу, 7 июня, у понтонного причала на пляже «Сады морей». Судно вспыхнуло во время заправки. Во время пожара один из пассажиров, россиянин по имени Алексей, едва не сгорел заживо, он попал в реанимацию.