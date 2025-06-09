В Германии семь человек получили ранения во время автошоу

В Германии семь человек, в том числе трое детей, пострадали во время популярного автошоу Adrenalin Arena - Stunt & Action Show, проходившего в городе Лайнфельден-Эхтердинген, сообщает портал Bild online.

По данным издания, 21-летний сын организатора мероприятия должен был по сценарию заехать на машине на пандус и совершить контролируемое опрокидывание. Но затем авто вышло из-под контроля, несколько раз перевернулось и попало в зону для зрителей.

Шоу трюков, которое проходило на парковке хозяйственного магазина, посетили порядка 300 человек. Полиция проводит расследование инцидента. Прежде всего, проверят наличие разрешения на проведение рискованных действий с автомобилем.

Автошоу проводится на коммерческой основе и в других городах Германии. Стоимость билета для взрослых составляет 15 евро, для детей - 10, дети до трех лет посещают мероприятие бесплатно.