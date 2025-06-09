Сильный шторм обрушился на Бухарест, вызвав подтопления

В Бухаресте сильный шторм привёл к наводнению и вызвал ряд чрезвычайных происшествий, сообщает телеканал B1.

«В любом случае дождь уменьшится, это ясно, но мы всё ещё можем иметь короткие периоды дождя и в ближайшие часы, но не с такой интенсивностью», — говорится в сообщении.

В репортаже отмечается, что спасательные службы зарегистрировали не менее 58 инцидентов, связанных с затоплением улиц, жилых домов и подвалов, а также обрушением деревьев на автомобили и дороги.

Сейчас в Бухаресте установлен «оранжевый» уровень опасности, метеорологи предупреждают о возможных ливнях и порывах ветра, достигающих 60—70 км/ч.

Ранее жителей Тюменской области предупредили о шквалистом ветре, грозе и граде.