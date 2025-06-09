Пропавшую эскортницу нашли без головы в зарослях ежевики в Италии

Спустя почти три недели после пропажи 30-летнюю румынскую эскортницу Марию Денису Паун обнаружили в обезглавленном виде в чемодане, брошенном в зарослях ежевики.

Голова девушки с обширными ожогами лежала в нескольких километрах от кустов ежевики, где нашли ее тело. До обнаружения Паун предполагалось, что ее похитила преступная группировка, но позднее выяснилось, что эскортницу похитил охранник Василе Фрумузаче, который был одним из ее клиентов.

Мужчина рассказал, что начал общаться с Паун в приложении для знакомств. В ночь на 16 мая он занялся с ней сексом и признался, что у него есть семья. Тогда, по словам охранника, Паун начала его шантажировать и угрожала рассказать о произошедшем его супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (903,7 тысячи рублей — прим. «ВМ»).

Испугавшись, Фрумузаче отрезал эскортнице голову, положил ее останки в чемодан и отвез на ферму. Там он попытался сжечь ее голову, облив бензином, и отбросил ее в сторону. Правоохранители проверяют достоверность показаний мужчины, передает портал Corriere Fiorentino.

16 мая шведского дипломата нашли мертвым спустя несколько дней после освобождения из-под стражи — политика арестовали по подозрению в шпионаже. По данным журналистов, его смерть не носит криминального характера.