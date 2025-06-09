Второй инцидент за день произошел в московском «Острове Мечты»

В парке развлечений «Остров Мечты» на юге Москвы с арт-объекта упал десятилетний ребенок, это уже второй инцидент за сутки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что ребенок забрался на «Вулкан», куда доступ посетителей запрещен. При этом, согласно записям с камер видеонаблюдения, сделал это он в присутствии отца.

«Ввиду падения мальчик был доставлен сначала в медицинский пункт парка, впоследствии передан бригаде скорой медицинской помощи. Относительно травм от медиков информации не поступало», — сообщили в пресс-службе «Острова Мечты».

По факту произошедшего проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось, что на аттракционе «Воздушный экспресс» в «Острове Мечты» застряли 17 человек, в том числе пять детей. Причиной инцидента стал технический сбой, никто не пострадал.